Sem Memphis e Gustavo Henrique, Corinthians desembarca em São José do Rio Preto para encarar o Novorizontino

Desta forma, a equipe deve entrar em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho (Cacá) e Angileri; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

O confronto marcará a estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians. O treinador foi devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última segunda-feira e ficou livre para estrear pelo Timão à beira do gramado.