Bragantino, Flu, Athletico ou Galo: quem tem mais chance de ser rebaixado?

Atlético-MG, Athletico, Fluminense e Red Bull Bragantino brigam contra o rebaixamento na última rodada do Brasileirão. Segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os paulistas possuem o maior risco de ficar com a última vaga da Série B, enquanto os mineiros estão mais próximos de escapar.

Risco de queda

O Bragantino tem 67,9% de chance de ir para a Série B. O time, neste momento, ocupa a 17ª colocação, com 41 pontos e precisa de uma vitória contra o Criciúma para permanecer na elite do futebol nacional.

O segundo com maior risco é o Athletico, com 16,8%, seguido pelo Fluminense, com 11,5%. Os cariocas precisam de um triunfo ou empate com o Palmeiras, enquanto os paranaenses — para não dependerem de combinações de resultados — precisam da vitória. Ambos jogam foram de casa.