Zubeldía reconhece vantagem magra, mas exalta entrega do São Paulo contra o Náutico

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, reconheceu que o São Paulo poderia ter vencido o Náutico por uma vantagem maior nesta terça-feira, no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor saiu de campo com o triunfo por 2 a 1, resultado que saiu barato para o time pernambucano considerando o volume de jogo apresentado por Luciano, Lucas Ferreira e companhia ao longo dos 90 minutos.

"Acho que poderíamos ter feito mais algum gol, mas assim é o futebol. Eles abriram 1 a 0, depois nós tivemos a qualidade para virar o resultado e ficamos com a sensação de que poderíamos ter feito mais gols. Mais importante que o resultado é o que o time está entregando. Apesar das dificuldades que vão acontecendo, acho que esse mix de jogadores experientes e jovens está tendo como resultado o trabalho em equipe", disse Zubeldía.

Com a vitória por 2 a 1 nesta terça-feira, o São Paulo jogará pelo empate no dia 20 de maio, nos Aflitos, para confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Até lá, há a expectativa de que jogadores importantes que estão lesionados, como Lucas, Oscar e Arboleda voltem a ficar à disposição de Zubeldía.