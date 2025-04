Alisson valoriza Cotia em meio à sequência invicta do São Paulo: "Pegaram uma fogueira"

Alisson foi só elogios aos garotos revelados pelas categorias de base do São Paulo após a vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, de virada, nesta terça-feira, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Morumbis.

Luciano foi o herói da noite, marcando os dois gols do Tricolor, mas os jovens recém-promovidos ao profissional, Lucas Ferreira e Alves, também foram muito bem, participando ativamente das jogadas ofensivas da equipe e não dando sossego para a defesa do Náutico.

Fato é que esses jovens atletas só passaram a ganhar mais espaço com as lesões dos medalhões do elenco, como Lucas, Oscar e Arboleda. O lado bom de os principais jogadores do São Paulo terem sofrido problemas físicos é de que agora o técnico Luis Zubeldía tem mais opções para montar a equipe.