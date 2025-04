Luciano, Lucas e mais 8: Zubeldía passa elenco do São Paulo a limpo

O jogo em si: "Poderíamos ter feito mais um gol. Assim é o futebol. Ele abriram 1 a 0, nós tivemos a qualidade de reverter, virar o resultado. Ficamos com a sensação de poder ter feito mais um. O que está entregando o grupo apesar das dificuldades que acontecem. Acho que a mistura entre jogadores experientes e jovens está tendo um resultado de trabalho de equipe. Tem coisas que podem melhorar, que temos de crescer, mas tudo no seu devido tempo."

Mais sobre o jogo: "Hoje, começamos com jovens dentro de uma equipe experiente e terminamos com jovens dentro de uma equipe de experiência. Dificuldade aqui e lá e mesmo assim a equipe segue respondendo. Acho que o esforço está acontecendo. Não aconteceu o terceiro gol. A classificatória está aberta e vamos fechar como visitantes."

Resultado atrapalha planejamento? "Não. Claro que queria que o placar fosse maior, fiz as trocas pensando em seguir atacando, mas olhando todos os jogos, são todos com resultados apertados. É o que acontece. O Inter ganhou de 1 a 0, o Fluminense também, o Fortaleza empatou. Copa do Brasil é assim. Às vezes, o 3 a 1 pode enganar um pouco porque posso ficar na dúvida se troco jogador ou não. É um resultado apertado e temos de fazer o melhor possível. Não estou pensando mais à frente. Todos os jogos acontecem algo, então vou pensando jogo a jogo. Estamos fazendo o que podemos."

10 jogos de invencibilidade: "A equipe foi aparecendo com o decorrer dos jogos, começaram a aparecer jogadores que agregaram. Vamos resolvendo jogo a jogo, com três dias de diferença entre eles. Vamos resolvendo com o melhor que temos e com a melhor força que podemos ter, tratando que cada jogo é importante, com troca, controle de cargas, situações pontuais que acontecem, como lesões e suspensões. Acho que vamos bem, mas ainda falta muito."