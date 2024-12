RMP: Quem contesta a idolatria de Gabigol não entende o Flamengo

Apesar da saída conturbada, a idolatria de Gabigol no Flamengo é incontestável, afirmou Renato Maurício Prado no UOL News desta sexta (6).

Gabigol está na história do Flamengo. Quem quiser contestar a idolatria do Gabigol no Flamengo, não entende a alma do rubro-negro. Um cara que deu duas Libertadores para o Flamengo. Isso é muito grande.

RMP

