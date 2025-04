Flamengo dá sorte? Colunistas avaliam tática não intencional de Filipe Luís

[...] Ele disse que a intenção não é essa, mas que acaba usando quando é pressionado. E era algo dado como certo. Já vi até análises táticas. Eu mesmo achava isso.

Rodrigo Mattos

RMP: O Filipe Luís 'desmentiu' muita gente

Eu vi um programa inteiro elogiando essa tática. Louvando o fato de o Flamengo atrair o adversário para usar as costas. E o Filipe Luís desmentiu isso. Ele não planeja isso.

Renato Maurício Prado

