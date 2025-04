Relembre os últimos trabalhos de Sampaoli após sua saída do Santos em 2019

Olympique de Marselha (2021/2022)

Diferentemente do que foi no Galo, Sampaoli não conquistou títulos pelo Olympique de Marselha. Por lá, ele esteve no banco de reservas 67 jogos, conseguindo 36 vitórias, 17 empates e 14 derrotas.

Depois de deixar o Olympique, Sampaoli rumou ao Sevilla em 2023. No clube espanhol, apesar de um desempenho irregular, o argentino conquistou uma Liga Europa. Foram 30 jogos no comando da equipe, com 12 vitórias, seis empates e 12 derrotas.

Flamengo (2023)

Sampaoli então retornou ao futebol brasileiro. Desta vez, o técnico foi ao Flamengo, mas o trabalho não foi bom. Depois de desempenhos ruins, o argentino foi demitido dias após uma polêmica envolvendo seu preparador físico, Pablo Fernández, que agrediu o atacante Pedro após uma vitória do Mengão, pelo Brasileirão.