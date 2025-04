Favorito no Santos, Sampaoli ficou marcado por agressões em trabalho no Fla

"Quero criar um time invencível", disse Sampaoli após a goleada por 8 a 2 no Maringá, em confronto pela Copa do Brasil. A frase foi argumento para cobranças nos jogos seguintes, quando o bom futebol não apareceu.

A maior polêmica no Flamengo ocorreu após a vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Atlético-MG. Na ocasião, o preparador físico Pablo Fernández, amigo pessoal de Sampaoli, agrediu Pedro com um soco no rosto dentro do vestiário da Arena Independência, após o jogador se recusar a participar de um aquecimento na reta final da partida.

Após incidente envolvendo Pedro, dois outros jogadores do Flamengo se desentenderam em um treino. Varela e Gerson trocaram socos, e a briga foi abafada por mais uma vitória do Flamengo, dessa vez contra o Grêmio, por 1 a 0.

Na coletiva pós-jogo, o treinador filosofou sobre as agressões no ambiente rubro-negro.

O futebol é um circo romano quente. As pessoas vêm para levantar o polegar ou abaixar. As pessoas precisam dessa violência para viver, somos parte disso Jorge Sampaoli, então técnico do Flamengo

Carreira como técnico

Sampaoli começou a carreira no argentino Alumni de Casilda, em 1994, e colecionou passagens por times menores ao longo dos anos 90. Em 2002, treinou o Sport Boys, do Peru, e no ano seguinte o Emelec, do Equador, até se destacar pela Universidad de Chile.