Flamengo e Palmeiras vão dominar a briga pelo Brasileiro? Colunistas opinam

Trajano: Flamengo e Palmeiras são favoritos e estão correspondendo

Não é cedo porque a gente esperava que isso fosse acontecer. Inclusive você nota na tabela que logo após os dois favoritos, tido e havidos mesmo antes do campeonato começar, vêm Juventude e Vasco.

Nós temos que olhar não só para quem está correspondendo à expectativa, nós temos que olhar para as decepções, que poderiam estar contracenando pelo menos no início, como aquele cavalo que dispara e acaba não chegando -- isso acontece muito no Brasileiro.

José Trajano

