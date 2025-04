Esposa de De La Cruz diz não torcer para o Fla: 'não consigo sentir paixão'

Sou apaixonada por futebol e adoro, mas sou River Plate. Não consigo sentir paixão pelo Flamengo. É uma ferida que não consegui superar por causa da final da Libertadores Vanesa Britos, ao programa Embaixadores do Gol, da rádio argentina O Espectador de Esportes

Classificação e jogos Libertadores

A esposa de De La Cruz surpreendeu ao afirmar que o meia voltará ao River Plate, clube que defendeu entre 2017 e 2023, mas sem estipular prazo. O meia uruguaio chegou ao Fla em 2024 e tem contrato até a metade de 2028.

Não é um sonho, porque sei que vamos voltar. O River Plate nos deu muito. Para mim, o número um sempre será o Gallardo. Temos uma conexão que merecemos e queremos voltar, não sei se agora ou no final do ano, mas em algum momento da vida

Vanesa Britos é cantora e tem quase meio milhão de seguidores no Instagram. Ela está com 32 anos de idade, cinco a mais que o jogador do Flamengo, que tem 27.