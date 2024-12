Lavieri: Mais fácil brasileiro ganhar Super Mundial que Palmeiras ser tri

As chances de título do Palmeiras no Brasileirão são apenas matemáticas, afirmou Danilo Lavieri no UOL News nesta sexta-feira (6).

Na opinião do colunista, seria mais fácil um time brasileiro ser campeão do Super Mundial em 2025 do que o Palmeiras tirar a diferença de três pontos para o Botafogo no Brasileirão deste ano.