Conselho do Flamengo tem parecer crítico a contas de 2024 e briga política

O centro da disputa se refere ao aumento de gastos com a compra do terreno no estádio e contratações de jogadores no período final do mandato, como Alcaraz, Plata e Michael.

O documento da comissão de finanças diz que Landim teria desrespeitado o artigo 145 da Lei de Responsabilidade do Flamengo, segundo apurou a coluna.

A alegação é de que, nos 180 dias finais do mandato, ele não poderia ter assumido obrigações que extrapolasse seu período como presidente ou que não houvesse caixa para pagar. Ainda alega um déficit acima do permitido no estatuto - o resultado negativo foi de R$ 700 mil.

Por fim, o parecer aponta que o endividamento operacional líquido no ano foi R$ 247 milhões acima do previsto. E critica o fato de a diretoria não ter pedido uma revisão do orçamento.

A corrente aliada de Landim ainda não teve acesso ao parecer da comissão de finanças. Mas aponta que o Conselho Fiscal não apresentou nenhuma ressalva.

A visão de aliados do ex-presidente é de que o atual presidente Luiz Eduardo Baptista impediu a apresentação de um novo orçamento ao não vota-lo no Conselho de Administração. Na visão do ex-presidente e aliados, isso é um descumprimento do estatuto, já que o orçamento final só será apresentado agora em abril.