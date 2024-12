Atlético-MG desaba em 1 mês e vai da esperança de títulos ao fantasma do Z4

O Atlético-MG saiu, em um curto intervalo de tempo, da empolgação de disputar duas taças para viver o pesadelo do risco do rebaixamento no Brasileirão.

Euforia que virou drama

O Galo encerrou o mês de outubro classificado para duas finais e podendo faturar até R$ 280 milhões de premiação nas copas. A equipe vinha embalada, havia batido o Vasco na semi da Copa do Brasil e garantido vaga na decisão da Libertadores dominando o River Plate.

No entanto, tudo ruiu a partir de novembro. A equipe então comandada por Gabriel Milito emendou uma sequência negativa e não voltou a vencer até então.