Vôlei Renata inicia disputa por vaga na grande decisão da Superliga masculina

Como teve melhor campanha, o Vôlei Renata tem a possibilidade de fazer dois jogos diante sua torcida. O segundo jogo acontece na Arena Suzano, na Grande São Paulo, no próximo sábado (26), às 21 horas. A terceira e decisiva partida está marcada para dia 26 (terça-feira), às 21 horas, novamente em Campinas.

"É um confronto novo para a gente, nós não tomamos em conta nada do que aconteceu contra eles até agora, seria um erro muito grande da nossa parte. Sabemos também que vão ser jogos muito equilibrados, muito definidos no detalhe. Tirar um dos favoritos para ganhar a Superliga, uma equipe montada para ganhar a Superliga, com um investimento muito alto não é fácil. Eles conseguiram a classificação e, com autoridade, fora de casa. Sabemos que vai ser uma série fechada e definida nos detalhes", acrescenta Dileo.

O Vôlei Renata tem um histórico contra Suzano na temporada. Os times se enfrentaram no Paulista, na Copa Brasil e na Superliga, com jogos decisivos. Foram seis jogos, com cinco vitórias campineiras.