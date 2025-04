Flaco López marca em nova chance como titular e se iguala a Estêvão na artilharia do Palmeiras

Flaco López marcou um dos gols da vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, por 2 a 1, na noite do último domingo. O camisa 42 do Verdão entrou em campo como um dos titulares do técnico Abel Ferreira para o duelo da quinta rodada d Campeonato Brasileiro, que aconteceu na Arena Castelão. Ao balançar a rede, o argentino igualou-se a Estêvão como artilheiro do clube no ano.

O resultado fez o Verdão alcançar a sexta vitória seguida na temporada, a quarta no Brasileirão. Com isso, a equipe alviverde chegou aso 13 pontos e chegou à liderança da competição, com um empate (Botafogo) e quatro vitórias (Sport, Corinthians, Internacional e Fortaleza).

Antes de Flaco López marcar, Facundo Torres foi o responsável por abrir o placar. O Fortaleza diminuiu com Deyverson, e Weverton ainda salvou o Verdão de um empate defendendo um pênalti de Lucero já nos acréscimos da segunda etapa.