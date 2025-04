Libertad x São Paulo: saiba onde assistir ao duelo pela Libertadores

O São Paulo vai a campo embalado por, enfim, sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Tricolor bateu o Santos por 2 a 1 no último domingo e chegou aos sete pontos na competição nacional. No duelo pela Libertadores, o time comandado por Zubeldía visa a liderança do Grupo D, já que tem quatro pontos e mede forças com o líder, que tem seis.

Para o confronto contra o Libertad, o São Paulo não poderá contar com algumas peças importantes. Lucas Moura, fora desde o início de março por conta de um problema no joelho direito, segue com dores e é desfalque.