Delegado sugere arquivar inquérito, mas reconhece indícios de cambismo no Corinthians; MP avalia decisão

O delegado Marcel Madruga, responsável pela condução do Inquérito Policial que apurou a suspeita de uma eventual facilitação e participação de dirigentes e funcionários do Corinthians no repasse ou na venda combinada de ingressos com grupos de cambistas, trabalho feito pela 4ª Delegacia de Polícia de Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos (DCCIBER-DEIC), sugeriu ao Ministério Público, na semana passada, o arquivamento do processo por entender que não houve comprovação de crimes cibernéticos, e sim indícios de irregularidades que devem ser averiguados pelos órgãos internos do clube, como o Conselho Deliberativo, por exemplo. O MP, por ora, não apreciou o caso, sendo assim, ainda não há uma definição sobre o desfecho da investigação.

"Não se verificaram indícios técnicos ou materiais capazes de demonstrar a ocorrência de invasão ou violação cibernética no sistema oficial responsável pela emissão dos ingressos do programa 'Fiel Torcedor'", diz trecho da conclusão de 15 páginas do delegado, o qual a Gazeta Esportiva teve acesso e cópia.

A OneFan, empresa que controla, gere os dados e concede todo o suporte tecnológico do programa Fiel Torcedor, tem sido pressionada pela diretoria corintiana desde que Augusto Melo assumiu o poder e, por isso, celebrou a manifestação da autoridade pública como uma espécie de alívio.