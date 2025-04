Após sequência como titular, Chermont emenda terceiro jogo na reserva do Santos

O lateral direito JP Chermont perdeu o posto de titular no Santos. Após sequência entre os 11 iniciais, o jovem foi reserva nas últimas três partidas do Peixe.

O defensor de 19 anos iniciou o clássico contra o São Paulo, no último domingo, no Morumbis, na reserva, assim como no duelo contra o Atlético-MG. Na derrota para o Fluminense, quando a série começou, ele sequer entrou em campo.

Chermont sentou no banco de reservas do Peixe após uma sequência de sete jogos como titular. O defensor iniciou a série contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista, e a encerrou contra o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Neste período, contribuiu com uma assistência e recebeu três cartões amarelos, sendo dois pela liga nacional e um pelo Estadual.