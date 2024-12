Parentes de Bruno Henrique apostaram valores similares em contas diferentes

Henrique Mosquete (irmão de Claudinei)

Betano - Aposta: R$ 380 / Retorno: R$ 1.178

KTO - Aposta: R$ 375 / Retorno: R$ 1.125

Mais uma vez, valores similares entre si, em casas e contas diferentes.

Os outros três apostadores do grupo — Douglas Pina Barcelos, Max Evangelista Amorim e Andryl Sales Nascimento Reis — seguem e são seguidos por Claudinei no Instagram, além de serem os quatro envolvidos com o meio do futebol. Eles foram jogadores de times pequenos e participaram de campeonatos profissionais e amadores.

As três contas suspeitas relatadas pela KTO (de Claudinei, Henrique e Douglas) foram criadas no dia do Flamengo x Santos.