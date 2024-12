Mundial: veja quem Palmeiras, Fla, Flu e Botafogo podem pegar na 1ª fase

Pote 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão ou Porto

Pote 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey ou León

Pote 4: Urawa Red Diamonds, Al Ain, Espérance, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City ou Inter Miami

Pote 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique ou PSG

Pote 2: Atlético de Madrid, Benfica, Juventus ou RB Salzburg

Como será o Super Mundial de Clubes

A competição terá formato igual ao da Copa do Mundo. As 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro times cada, sendo que elas se enfrentam dentro da chave e as duas melhores avançarão ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único.