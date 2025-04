Kings x Mavericks: Palpite - Onde Assistir, Hora, Quem Vai Ganhar - NBA - 16/04

ℹ️ As odds apresentadas são dinâmicas podem ser alteradas pelas bets a qualquer momento

🎯 Palpite 1. Sacramento Kings vence o jogo - odd de 1.51 na Realsbet

O Kings venceu os três confrontos contra os Mavericks na temporada regular. Agora, além da vantagem psicológica, o time joga em casa e enfrenta um Dallas sem Kyrie Irving — ausência que impacta diretamente o ataque. Com Sabonis dominante no garrafão e Fox comandando o perímetro, o favoritismo é claro para o lado de Sacramento.

🎯 Palpite 2. Kings com +115.5 pontos - odd de 2.07 na Novibet

Em dois dos três jogos contra os Mavericks nesta temporada, o Sacramento Kings ultrapassou a marca de 115 pontos — ambos após as movimentações no elenco no meio da temporada. Com o time completo e ritmo ofensivo alto, essa linha tem grande valor, ainda mais jogando no Golden 1 Center.