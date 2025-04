Grêmio demite Gustavo Quinteros após goleada sofrida para Mirassol

Gustavo Quinteros não é mais técnico do Grêmio. O argentino foi desligado da equipe após a goleada sofrida pelos gaúchos para o Mirassol, por 4 a 1, em jogo do Campeonato Brasileiro ocorrido hoje no interior paulista.

O treinador deixa o Grêmio após 20 partidas. Ele foi anunciado na virada do ano e liderou o elenco que acabou como vice-campeão do Campeonato Gaúcho — o clube perdeu uma sequência de sete títulos consecutivos do estadual.

Neste período, foram nove vitórias, cinco empates e seis derrotas. Sob comando de Quinteros, a equipe somou 53% de aproveitamento.