Avaí vence o Operário por 1 a 0 e continua invicto na Série B do Brasileiro

O Avaí continua invicto na Série B do Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o time catarinense venceu o Operário-PR por 1 a 0 no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Cléber, ainda no primeiro tempo, fez o gol da vitória.

Com o resultado, o primeiro positivo em casa, já que na estreia ficou no 1 a 1 com o Novorizontino, o Avaí subiu para cinco pontos. O Operário-PR, que conheceu a sua segunda derrota seguida, vem abaixo, com três pontos. Antes tinha perdido por 2 a 1, em casa, diante do Goiás.

Desde o início o Avaí fez pressão logo e quase abriu o placar. Depois de uma dividida na área, a bola sobrou para Alef Manga, de frente para o gol aberto, mas chutou para fora. Aos 30, o próprio atacante chegou a balançar as redes, mas desta vez o árbitro invalidou o gol por uma falta no goleiro.