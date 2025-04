Gustavo Quinteros não resiste a goleada e é demitido do Grêmio antes de Gre-Nal

No comando do Grêmio, ele dirigiu a equipe em 20 partidas, com um aproveitamento de 53%: foram nove vitórias, cinco empates e seis derrotas. O treinador foi vice-campeão gaúcho, encerrando a sequência de sete títulos estaduais consecutivos do Tricolor.

Apesar de um início promissor no Campeonato Gaúcho, com goleadas sobre Caxias, São Luiz e Pelotas, o desempenho da equipe caiu em jogos decisivos e contra adversários mais qualificados. O Grêmio teve dificuldades nas fases iniciais da Copa do Brasil, avançando apenas nos pênaltis contra São Raimundo-RR e Athletic-MG, e sofreu derrotas importantes no Brasileirão para Flamengo, Ceará e, por fim, Mirassol ? resultado que selou sua saída.