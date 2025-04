'Esse grupo se levantou de situações piores', diz Romero após 2ª derrota

No entanto, Romero vê o elenco do Timão forte para superar a má fase. No ano passado, esse mesmo grupo conquistou uma arrancada histórica para deixar a zona de rebaixamento e chegar ao G7 do campeonato.

Hoje faltou ser contundente. Criamos muitas situações de gol e não conseguimos fazer já no primeiro tempo. Infelizmente, no segundo tempo a gente tomou o gol, um golaço, do Fluminense, né? Mas temos que trabalhar. A gente vai se levantar dessa situação estando juntos. Esse grupo já está acostumado a se levantar de situações piores. Então, a gente vai se levantar, vai treinar e, agora, vamos descansar para já pensar no sábado.

Romero, em entrevista ao Premiere

O camisa 11 também criticou a falta de eficácia diante do Fluminense, na Neo Química Arena. O Timão perdeu chances claras de gol, principalmente no primeiro tempo.

A gente jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo tomamos os gols e desliga praticamente do jogo. Temos que entrar mais concentrados nesse sentido, de fazer o nosso gol, a gente teve hoje muitas chances de fazer o gol e a gente não matou. Contra o Palmeiras faltou intensidade. Hoje não faltou. Até propusemos o jogo, todo o tempo, erramos muitos gols. Acho que hoje, sim, a gente colocou intensidade, mas a gente não teve eficácia, e saímos derrotados. Temos que melhorar, porque em casa isso não pode acontecer.

Romero

O Timão retorna a campo no próximo sábado para enfrentar o Sport, pela 5ª rodada, na Neo Química Arena.