Abel explica mudanças na escalação, vê Palmeiras sólido contra o Inter e valoriza vitória: "Soube sofrer"

"Ainda disse isso a eles, é bom quando chego em casa e posso escolher sem ter que me preocupar: jogue quem jogar, a equipe vai responder. Foram essas as razões, Então, a primeira tática, plano de jogo. Não sabemos que o Wesley não jogaria, apenas hoje. O Roger gosta de jogar com os pontas fechando por dentro ,4-1-3-2, com o 5 entrando na linha dos zagueiro e fazer a linha de cinco sem bola. É uma equipe que tem dinâmica, variabilidade e fomos capazes de bloquear o motor daquele jogo, os dois volantes. Questão de estratégia e gestão física", seguiu o treinador.

A vitória palmeirense no Sul colocou fim à invencibilidade do Internacional nesta temporada. Com o resultado, o Verdão chegou a dez pontos e ocupa as primeiras posições na tabela de classificação.

"Eles não perdiam há muito tempo, confiança no máximo. Nossa equipe tem que manter esse foco, rigor, solidez. Fomos melhores na primeira parte. Na segunda o adversário reagiu, entrou melhor, empurrou e ganhou metros, mesmo sem levar perigo. Nós fizemos o primeiro, podíamos ter feito o segundo numa jogada do Estevão. Depois no fim o num ressalto, o Bruno Fuchs vai tirar a bola e sobra para o Valencia, que enfrentou nosso goleiro e falhou. No que foi o jogo total, é uma vitória da equipe que foi mais sólida, soube sofrer, e aproveitar as oportunidades que teve", destacou Abel.

O Palmeiras agora volta a São Paulo e dá início à preparação para o jogo contra o Fortaleza, que acontece no domingo. O Verdão segue sua maratona fora de casa e visita o Leão na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.