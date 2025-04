Suzano bate o Minas em BH e está na semi da Superliga

O Suzano teve uma dupla decisiva no ataque para impor apenas a segunda derrota do Minas em casa nesta temporada da Superliga. O oposto Sabino anotou 23 pontos, com um ótimo percentual de acerto ofensivo de 62%. Já o ponta Daniel Muniz colaborou com mais 20, também com bom aproveitamento de 56%. O Troféu VivaVôlei para o melhor em quadra ficou com Sabino. A destacar ainda a segurança de Renan Bonora no passe, com 82% de positividade no fundamento.

Pelo lado mineiro, foram 21 pontos do oposto Abouba e mais 17 do ponteiro Wilian. O ponto negativo foi a quantidade de erros em momentos decisivos, como já havia acontecido na partida anterior.

OUTROS JOGOS

Nesta quinta-feira, a Superliga Masculina vai conhecer os outros dois semifinalistas da temporada. O Sesi Bauru recebe o Praia Clube, às 18h, no ginásio Paulo Skaf, em Bauru. Até o momento, o mando de quadra fez a diferença. O Sesi venceu o primeiro jogo em casa por 3 a 0 e o Praia devolveu o placar semana passada em Uberlândia. Quem passar, vai encarar na semifinal o Sada Cruzeiro, que eliminou o Vedacit Guarulhos com duas vitórias em dois jogos. Às 21h, Vôlei Renata e Joinville se enfrentam no Ginásio do Taquaral. A equipe catarinense ganhou o primeiro jogo, Campinas, por 3 a 2, e o time paulista venceu na semana passada em Joinville por 3 a 1.

ITAMBÉ MINAS: Javad, Abouba, Bertolini, Isac, Paulo, Wilian e Maique (líbero). Entraram: Kelvi, Arthur Bento, Pato, Samuel e Gustavo Orlando. Técnico: Guilherme Novaes

SUZANO: Bieler, Guilherme Sabino, Maicon Leite, Pedrosa, Daniel Muniz, Renan Bonora e Tiago Brendle (líbero). Entraram: Wennder, Taichi, Gabriel Santos, Gabriel e Rodriguinho. Técnico: Peu Uehara.