Torcida do Flamengo protesta contra preço dos ingressos e xinga Bap

A torcida do Flamengo fez hoje um protesto contra o preço dos ingressos no Maracanã, durante a vitória sobre o Juventude, pelo Brasileirão. Sobrou até para o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que foi xingado.

A maioria mais ativa do setor Norte, onde ficam as principais organizadas, puxou o canto perto dos 40 minutos do primeiro tempo:

"Ô, ô, ô, ô, ô, abaixe os ingressos!"