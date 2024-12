Fifa bate martelo sobre grupos com times do mesmo país no Super Mundial

A Fifa divulgou oficialmente quais são as restrições para o sorteio dos grupos no Super Mundial de clubes da Fifa.

O que aconteceu

A entidade anunciou que clubes de um mesmo país não poderão estar no mesmo grupo. O sorteio, cheio de restrições, também evitará que times de mesma confederação dividam chave "sempre que possível".

Isso determina que o Botafogo, que está no pote 3, não fique junto de Flamengo, Fluminense ou Palmeiras —todos no pote 1. O Alvinegro carioca, atual campeão da Libertadores, não ficou com os outros times brasileiros e do River Plate no pote principal devido ao ranking da Conmebol.