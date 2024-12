Yuri fica no Corinthians? Comissão se preocupa, e presidente tranquiliza

Augusto Melo, por outro lado, afirmou que a torcida pode ficar tranquila e que Yuri Alberto é jogador do Corinthians. Ele citou a multa alta e destacou que não recebeu nada pelo jogador.

Yuri Alberto é jogador do Corinthians. Fiquem tranquilos. Não tem nada, nunca chegou nada. No que depender de mim, ele vai ficar. Claro que ele tem as vontades dele, mas ele ainda tem muita coisa para cumprir aqui. O torcedor pode ficar tranquilo. O que precisar e eu puder fazer, eu vou fazer para ele ficar. A multa dele é alta. Augusto Melo na zona mista

Yuri dá a volta por cima

Após um começo de ano instável, Yuri Alberto se consolidou como o grande nome do Corinthians no ano, pelo menos em gols. O atacante chegou aos 30 com o tento marcado na última terça-feira (3) sobre o Bahia.

O camisa 9 se tornou o artilheiro do Brasileirão com 14 gols e igualou Pedro na artilharia do Brasil ao longo da temporada. Ele ainda entrará em campo no ano na partida contra o Grêmio, no próximo domingo (8), pela última rodada do Brasileirão.

Yuri Alberto foi sondado por clube ingleses no meio do ano, mas permaneceu no Corinthians. Ele já afirmou que queria deixar o clube àquela altura.