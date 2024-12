Corinthians abre conversas para ampliar empréstimo de Talles Magno

O Corinthians abriu conversas com o New York City, dos EUA, para ampliar o empréstimo do atacante Talles Magno, que atualmente vai até junho de 2025.

A intenção da diretoria do Timão é prorrogar o vínculo por mais seis meses, até o final de 2025. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Meu Timão e confirmada pelo UOL.

Talles Magno é atualmente reserva no ataque alvinegro, mas tem o respaldo e prestígio da comissão técnica de Ramón Díaz. Opção para Memphis Depay e Yuri Alberto, ele ainda disputa posição com o paraguaio Romero.