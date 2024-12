Técnico campeão no Aspirantes deixa Bragantino: 'Sequência na carreira'

Alguns meses depois, assumiu o comando do Vasco, que disputava a Série B do Brasileiro, mas o período em São Januário foi de apenas sete jogos. Posteriormente, esteve no Madura United, da Indonésia.

O que mais ele falou?

Título no Brasileiro de Aspirantes. "Quem olha só para o jogo final, acha que a competição foi fácil, mas não foi. Mostramos uma grande evolução durante o torneio. Ganhamos o primeiro jogo do Goiás, em casa, perdemos para o Santos, fora, e empatamos com o Vila Nova em casa. Fomos fazer um jogo muito difícil contra o Cuiabá lá, ganhamos por 1 a 0, e, ali, acho que engrenamos na competição. A partir dali acredito que tenhamos feito uma competição muito sólida".

Experiência na Indonésia. "A Indonésia é um país que vem crescendo muito no futebol, vem investindo. É claro que eles ainda precisam investir em estrutura, os clubes dão pouco valor a isso, o treinador é o grande personagem de todo o clube, que cuida, praticamente, de tudo. Isso me trouxe uma experiência muito bacana, que eu ainda não tinha vivenciado. Tem jogadores de todos os centros, do mundo, muitos treinadores de fora também. São pouquíssimos os treinadores locais, mas as comissões normalmente são feitas por profissionais locais. Eu fiquei surpreso positivamente com o desenvolvimento do futebol lá, jogos bacanas de se assistir, de participar, equipes que jogam um futebol moderno. É claro que eles precisam investir no desenvolvimento da base, porque a base ainda é precária, mas é um país que investe forte no futebol. Tem muitos jogadores indo para lá justamente por causa das questões financeiras".

Você foi treinador do Vinicius Júnior na base do Flamengo. Como viu a polêmica eleição da Bola de Ouro? "Eu torci demais por ele e eu votaria nele. Acho que não teve ninguém nessa temporada melhor que ele. Ele merecia ter sido eleito. É um jogador que dispensa comentários, mas foram escolhas, né? Cada um que teve direito a voto vê de um jeito. Eu fiquei triste porque eu acho que ele merecia, além de ser um cara espetacular. Mas não tenho dúvidas que ele vai brigar de novo".

Fabio Matias, Rafael Paiva... Alguns técnicos da base ganharam espaço recentemente. "Vejo, primeiramente, com um olhar de esperança porque o treinador que vem da base está extremamente preparado, passa na maioria das vezes por todas as categorias. Não tenho dúvida que todos têm muito conhecimento. É claro que precisa de ajuda em um primeiro momento, mas costumo falar que todos temos que ser um pouquinho de gestor. Temos de entender como é que se relaciona com pessoas, tentar passar a nossa ideia e fazer com que os atletas consigam entender. Fico esperançoso para que isso vire rotina, para que os clubes olhem para os profissionais que eles estão formando".