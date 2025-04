'Sobrinho-neto' de Francisco é jogador na Itália: 'colegas me pedem bênção'

O San Lorenzo enviou uma camisa para o pontífice após o seu anúncio como papa, em 13 de março de 2013, e até chegou a jogar uma partida com um uniforme em homenagem ao líder. Além disso, o time mandou uma carta falando do orgulho por ter um papa torcedor do clube.

Ele virou uma espécie de amuleto da sorte do San Lorenzo logo após se tornar o papa Francisco. Coincidência ou não, o time argentino se tornou campeão nacional no fim do ano de 2013 e, oito meses depois, foi campeão da Libertadores pela primeira vez na história diante do Nacional do Paraguai.

O papa deixou de ir aos jogos quando foi nomeado Arcebispo de Buenos Aires, mas continuou sócio do clube e até realizou a missa do centenário do time, em 2008.

Papa Francisco morreu aos 88 anos, às 2h35 (horário da Argentina) da última segunda-feira (21). O número da carteirinha de sócio de Jorge Mario Bergoglio era 88235, coincidentemente a junção da idade do pontífice quando morreu e a hora em que veio a óbito no horário do seu país natal.