Allianz Parque terá capacidade reduzida para Palmeiras x Bahia; veja informações sobre ingressos

O Palmeiras não poderá contar com a capacidade máxima do Allianz Parque para o jogo contra o Bahia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Devido à instalação de um palco em frente ao Gol Norte por conta de um show pré-agendado, o setor será aberto com restrições de público. A partida acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília).

O estádio receberá o show do cantor Gilberto Gil, no dia 26, um dia antes do confronto. Assim, a capacidade do local será reduzida em cerca de 25% a 30%, como ocorreu também contra o Cerro Porteño, último compromisso do Verdão no Allianz.

O Gol Norte vai incorporar, nesta partida, uma parte da Central Leste, enquanto o setor Superior Norte não funcionará, assim como o setor geral norte, utilizado apenas uma vez: na estreia do Brasileirão, contra o Botafogo.