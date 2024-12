Emiliano diz que tentará convencer Yuri Alberto a ficar no Corinthians

[Memphis] Demonstrou sua categoria, seu nível. Estamos contentes com ele. Quando veio, fazia três meses que não jogava. Fizemos um grande trabalho físico com ele, ele estudou, se preparou e recuperou seu nível. Da nossa parte, temos objetivos: que Yuri vá à seleção, que seja o artilheiro, que Memphis vá à seleção e que Garro possa ter uma chance na seleção argentina. Ramón Díaz

O que mais Ramón e Emiliano disseram?

Janela virou chave [Emiliano]: "Foi fundamental porque vínhamos passando um momento difícil. Não há mágica em um clube. Vai ser impossível fazer um bom trabalho sem a coisa mais fundamental, que é a matéria-prima, ou seja, os jogadores. Foi uma janela perfeita, discutimos, olhamos com o scout e foi muito claro. Deu tudo certo. Chegaram jogadores com peso e ganhadores. Era isso o que faltava, gente acostumada a brigar por título. Trouxemos todo mundo que está acostumado a ganhar título, é isso que vai fazer o Corinthians a crescer. Não pensar em rebaixamento, pensar em ganhar títulos."

Harmonia no grupo [Emiliano]: "Não temos outra forma de trabalhar. Sempre cumprimos os objetivos onde passamos. Sempre do mesmo jeito: trabalhando, ter humildade e união. Além de tudo, acreditar. Acreditamos muito que podia acontecer o que aconteceu no nosso meio interno. Não é uma surpresa para nós. Sabíamos o nível do grupo, a qualidade dos jogadores. Há uma harmonia muito grande para trabalhar. Você chega no CT e respirava algo que não parecia zona de rebaixamento, se respirava que íamos chegar onde chegamos — duas semifinais, brigar por Libertadores. Sempre houve harmonia no grupo, ainda que com discussões, como acontece com qualquer família."

Balanço do trabalho [Emiliano]: "Viemos com o objetivo do Brasileirão. Aconteceu o que aconteceu nas Copas, ficamos no meio do caminho com o sabor triste, o que também pode ser erro nosso. O culpado sempre é o treinador. Estamos acostumados a lidar com isso. Não gostamos de falar de balanço nosso. Sempre os demais têm que falar. Em todos os clubes que passamos, sempre cumprimos o objetivo. Sabíamos que íamos fazer o mesmo no Corinthians. Por onde passamos, nos pediam títulos, dávamos títulos, pediam que saíssemos do rebaixamento, e saíamos. Sabemos o trabalho que fazemos e nunca duvidamos de nós. Graças ao grupo, à diretoria e a harmonia do trabalho, sabíamos que íamos cumprir o objetivo. Depois, começamos a sonhar mais, fomos jogo a jogo, o time engrenou e estamos a um passo mais. Tomara que dê tudo certo. Ainda não acabou, estamos com os pés no chão."

Respaldo da diretoria [Emiliano]: "Agradeço ao Fabinho Soldado porque nunca trabalhei com o executivo assim. A relação entre nós sempre foi muito clara. Sempre falo com o Fabinho: 'o dia que não nos quiser, um abraço'. Ainda assim, vai seguir sendo o melhor executivo que trabalhei. Foi um momento muito difícil, um clube com pressão e ele se viu com um momento duro, um dos piores da história do clube. Colocou a cara, quero parabenizar a ele e ao presidente. Sempre foram muito claras as coisas entre nós. Isso facilita muito para trabalhar. Ainda sabemos que para ficar na história temos que deixar marcado o nome da comissão e dos jogadores."