Corinthians garante vaga na Copa do Brasil com vitória sobre o Bahia

A Copa do Brasil tem até nove vagas destinadas a times brasileiros que vão à Libertadores. Como o país só terá oito representantes na competição continental, a vaga restante foi repassada ao melhor classificado do Brasileirão fora da zona de acesso ao principal torneio da América do Sul. Neste ano, ela ficará com o nono colocado, uma vez que o G6 virou G8.

O Corinthians não só já está na Copa do Brasil, como também entrará direto na 3ª fase da competição. As vagas destinadas aos times da Libertadores, ao campeão da Série B, da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da própria Copa do Brasil e ao melhor classificado do Brasileirão garantem o 'pulo' das duas primeiras etapas do torneio.

Classificação parecia impossível

O Corinthians tinha possibilidades remotas de disputar a próxima edição da Copa do Brasil. Eliminado na primeira fase do Paulistão e sem ter conquistado a própria Copa do Brasil, o time paulista precisava de um bom resultado no Brasileirão, mas chegou a ficar algumas rodadas dentro da zona de rebaixamento.

A crescente na reta final da temporada mudou o cenário. O Corinthians saiu do 18° lugar e vai terminar a 37ª rodada do Brasileirão na sétima colocação. A equipe chegou a oito vitórias consecutivas no torneio com o triunfo sobre o Bahia.

Vaga na Libertadores pode sair nesta quarta

O Corinthians fez sua parte para garantir sua vaga na próxima edição da Libertadores nesta rodada. O primeiro passo seria vencer o Bahia, concorrente direto, em São Paulo.