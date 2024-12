Diretoria confirma permanência de Ramón Díaz no Corinthians para 2025

A chegada do argentino somada à atuação da diretoria na janela do meio do ano fizeram a situação mudar. Hoje, a equipe é a atual sétima colocada do Brasileirão e está a um passo da próxima edição da Libertadores. Além disso, o clube garantiu classificação à próxima Copa do Brasil.

Ramón Díaz tem contrato com o Corinthians até o final de 2025. Entretanto, uma saída não estava descartada caso o clube não conseguisse bons resultados na reta final da temporada.