Histórico de Neymar joga contra otimismo da diretoria do Santos por rápida recuperação

No dia 4 de novembro de 2024, ainda no Al-Hilal, o meia-atacante teve constatada uma ruptura no tendão da coxa. Na ocasião, foram 43 dias em tratamento.

Mesmo recuperado, o astro foi submetido a um trabalho específico de fortalecimento muscular antes de reestrear pelo Santos. Depois de quase 100 dias, portanto, Neymar voltou a jogar.

O ídolo, então, emendou uma boa sequência. Foram sete partidas seguidas, com três gols e três assistências. No oitavo compromisso, porém, o jogador de 33 anos estourou.

Desta vez, os exames apontaram um edema na região posterior da coxa esquerda. Foram 42 dias sem entrar em campo. O retorno parecia que ia ser especial, até porque era o 100º jogo do craque na Vila Belmiro, mas acabou se tornando um pesadelo.

Ainda no primeiro tempo, Neymar sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda. Com isso, ele voltou ao departamento médico. Se seguir a média, portanto, serão mais 40 dias afastado.