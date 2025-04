Richard Ríos conta como Palmeiras se prepara para encarar altitude e projeta jogo contra o Bolívar 

O técnico Abel Ferreira comanda mais uma atividade na parte da tarde de quarta-feira no Estádio do The Strongest e faz os ajustes finais no elenco que entra em campo na quinta-feira, a partir das 19 horas (de Brasília) para enfrentar o Bolívar, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Ríos citou a experiência de atletas de jogadores da seleção que já enfrentaram a altitude na Bolívia. O camisa 8 palmeirense, com dois gols marcados, é o artilheiro da equipe na competição. Ele fez os gols da vitória do Verdão nas vitórias sobre Sporting Cristal (3 a 2) e Cerro Porteño (1 a 0).

"É sempre bem importante marcar gols, isso gera uma confiança a mais em cada jogador, independentemente da posição. É muito importante e gratificante para mim marcar com essa camisa, ainda mais em uma competição como a Libertadores, que é bem importante para nós. Sabemos o quanto é difícil jogar essa competição. Agora é continuar trabalhando, pois temos mais um jogo de Libertadores importante pela frente", declarou Ríos.

"Já jogamos contra eles, sabemos o quão difícil é. Vários jogadores aqui também são de seleção e sabem como é difícil jogar lá, com a altitude, a velocidade da bola, os jogadores deles", finalizou.