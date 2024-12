Cacá exibe faixa com frase que causou polêmica: 'P* no c* da mídia'

Em julho, o zagueiro disparou esta mesma frase para os jornalistas na zona mista, depois da vitória de 2 a 1 do Corinthians contra o Criciúma, no primeiro turno, em Itaquera.

Eu não vou nem render muito, é só o que falei ali. Pau no cu da mídia. Vai, Corinthians e é nós [sic]

Na ocasião, o defensor depois se desculpou em uma foto no Instagram. Ele publicou uma imagem da partida e afirmou que "estava de cabeça quente" no momento da fala.

Pessoal, gostaria de me desculpar pela minha atitude na zona mista. Estava de cabeça quente por alguns comentários que vi sobre o time mesmo com a vitória e tive um comportamento ruim. Quero valorizar a vitória do grupo e dizer ao torcedor que seguimos juntos. Respeito muito o papel e trabalho dos jornalistas. Página virada e seguimos em busca do melhor para o Corinthians

Cacá foi de vilão a herói no jogo contra o Criciúma. O zagueiro desviou o chute de Claudinho, que abriu o placar para o time catarinense em Itaquera. Ele, no entanto, foi às redes no segundo tempo e marcou o segundo gol — o da virada — do Timão.