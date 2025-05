À espera de Diniz, Vasco leva virada do Vitória, aumenta jejum e entra na zona de rebaixamento

À espera do técnico Fernando Diniz, o Vasco aumentou seu jejum sem vitórias na temporada e ainda entrou na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mesmo atuando com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o time carioca foi para o intervalo com a vantagem com gol de Vegetti, mas voltou para a segunda etapa desatento e viu o Vitória virar a partida, por 2 a 1, com dois gols do estreante Renato Kayzer, neste sábado, no Barradão, pela oitava rodada.

Trata-se do oitavo jogo do Vasco sem vencer no ano, somando Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Anunciado na última sexta-feira, o técnico Fernando Diniz deve estar à frente da equipe no próximo jogo. Com a derrota, o time entrou na zona de rebaixamento, abrindo a zona de rebaixamento, com sete pontos. Já o Vitória, que saiu da zona de descenso, subiu para o 13º lugar, com nove pontos.

O duelo começou cadenciado, com as duas equipes pressionadas e com medo de errar. Usando o fator casa, o Vitória tinha uma leve superioridade na posse de bola e ocupava mais o campo de ataque, criando boas chances. Wellington Rato e Janderson tiveram seus chutes bloqueados na área, enquanto Jamerson parou em Léo Jardim. A primavera chegada vascaína foi com Rayan, obrigando boa defesa de Lucas Arcanjo.