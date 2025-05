Vasco leva virada do Vitória, perde a terceira seguida e entra no Z4 do Brasileiro

A fase péssima do Vasco ganhou um novo capítulo neste sábado. No Barradão, em Salvador, o Cruzmaltino perdeu de virada para o Vitória, por 2 a 1, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e amargou a terceira derrota seguida na temporada. Vegetti abriu o placar para os cariocas, mas Renato Kayzer virou para os baianos.

Com o resultado, o Vasco entrou na zona de rebaixamento. A equipe cruzmaltina ocupa a 17ª posição, com sete pontos, uma a menos que o Botafogo, primeiro time fora do Z4. O Vitória subiu para a 13ª posição, com nove, e ultrapassou o próprio time de São Januário.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Fortaleza, no sábado, em São Januário. No dia seguinte, o Vitória terá o clássico contra o Bahia, na Fonte Nova.