Super Mundial: Botafogo pode ter Real, City, Bayern ou PSG no grupo

A Fifa ainda não divulgou se clubes de mesmo país podem cair juntos em um grupo. Se não puderem, aumentam as chances de o Botafogo pegar um dos gigantes europeus pelo pote 1.

Além disso, o pote 2 é formado exclusivamente por times da Europa. Os demais campeões continentais ou classificados via rankings integram o terceiro e o quarto potes.

Dependendo do sorteio, o Botafogo pode cair com dois gigantes do continente europeu e ter o "grupo da morte". O Alvinegro carioca pode, por exemplo, cair em chave com Real Madrid, Chelsea e Al Ain, atual campeão da Champions asiática.

O Super Mundial será realizado entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025, nos EUA. Os times de mesmo grupo se enfrentam entre si, com as duas melhores equipes de cada chave avançando ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único.

Veja os potes do Super Mundial

Pote 1