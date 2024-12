Sorteio do Super Mundial de Clubes 2025: veja data, horário e formato

O sorteio do Super Mundial de Clubes 2025 acontece nesta quinta-feira (5), às 15h (de Brasília), em Miami. Campeão da Libertadores no fim de semana, o Botafogo foi o último time a confirmar presença.

O que aconteceu

O Botafogo tornou-se o quarto clube brasileiro classificado. Antes, Palmeiras, Flamengo e Fluminense garantiram suas vagas, por conta de títulos recentes da Libertadores.

A Fifa deve divulgar em breve como as 32 equipes ficarão divididas nos potes. As equipes serão divididas em oito grupos com quatro times cada, sendo que elas se enfrentam dentro da chave e as duas melhores avançarão ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único. Não há disputa pelo terceiro lugar.