Botafogo disputará Copa Intercontinental que começou há dois meses

Quem vencer, enfrentará o Al Ahly (EGI) na semifinal. A partida acontecerá no dia 14 de dezembro, no mesmo horário e estádio das quartas de final.

Classificação e jogos Libertadores

O Real Madrid já está na final. Pelo regulamento da competição, o campeão europeu 'pulou' as fases anteriores e se garantiu na decisão, que será disputada no dia 18 de dezembro, às 15h, no Lusail Stadium, também no Qatar.

Intercontinental começou há mais de 2 meses

A competição que reúne os campeões de cada continente na temporada teve início no dia 22 de setembro. Naquele dia, o Al Ain (campeão da Ásia) bateu o Auckland City (campeão da Oceania) por 6 a 2, jogando nos Emirados Árabes Unidos.

O Al Ahly entrou na competição em seguida e eliminou justamente o Al Ain, vencendo a equipe dos Emirados Árabes Unidos por 3 a 0, jogando em sua casa, no Cairo. O resultado garantiu os egípcios na semifinal.