Campeão do Mundo e da Libertadores, Almada atinge feito de Pelé e Ceni

Com o título da Libertadores do Botafogo, o argentino Thiago Almada conquistou seu segundo título da carreira. O primeiro foi a Copa do Mundo de 2022. Com isso, o meia é o atual campeão da América e do Mundo, façanha que o coloca em uma seleta lista que tem Pelé, Rogério Ceni, Luizão e mais.

O que aconteceu

Tendo disputado apenas seis minutos no Qatar em 2022, Almada era o único jogador em campo na final da Libertadores a vencer uma Copa do Mundo.

Contratado pelo Botafogo em julho, o meia ajudou o Glorioso a conquistar a Glória Eterna com dois gols em sete partidas disputadas na competição.