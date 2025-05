Botafogo recusa duas propostas do futebol inglês por Cuiabano

? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/7qyuMEG9G5

? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 15, 2025

Cuiabano está sendo procurado constantemente pelo Brighton. A equipe inglesa ganhou notoriedade nas últimas temporadas pela contratação de jogadores sul-americanos, como: Barco, do Boca Juniors, Enciso, do Libertad, e Caicedo, do Independiente del Valle.

A primeira proposta do Brighton foi de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,52 milhões), com possibilidade do valor subir para 7 milhões de euros (R$ 44,14 milhões), por meio de metas. Com a recusa do Botafogo, a equipe inglesa aumentou os bônus, totalizando 8 milhões de euros (R$ 50,44 milhões), mas recebeu outra negativa do Alvinegro.

Em janeiro, Cuiabano também foi alvo do Fenerbahce, da Turquia. Na época, a equipe de José Mourinho ofertou aproximadamente 8 milhões de euros (cerca de R$ 49,84 milhões, na época), contando com bônus e metas. O Botafogo recusou e segue contando com Cuiabano até o final de seu contrato, em junho de 2027.

Destaque do Botafogo