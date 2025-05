São Paulo ganha descanso após classificação na Libertadores e se reapresenta na sexta-feira

Mas se o momento do São Paulo na Libertadores é ótimo, o contrário acontece no Brasileirão. O Tricolor ocupa a 16ª colocação na tabela, com nove pontos conquistados. Apenas dois pontos separam a equipe do Vasco, que abre a zona de rebaixamento.

Dessa forma, o São Paulo vai atrás da recuperação na Série A. Em busca dos três pontos, o Tricolor mede forças contra o Grêmio neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis.

Para o compromisso, o técnico Luis Zubeldía deve seguir tendo as baixas de Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Igor Vinícius (lombalgia).