Avaí lança novo uniforme oficial II para a temporada 2025

Um manto que traduz o espírito da torcida: fiel e valente como um leão. ?#DaIlhaÉsOLeão #VoltSport pic.twitter.com/2Oy4ZXVyyi

? Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) May 15, 2025

Um dos detalhes está nas costas, as letras "AFC" (Avaí Futebol Clube) estão presentes logo abaixo da gola. Outro destaque é o selo oficial "Da Ilha És o Leão", retirado do hino. O novo manto também conta com mangas estilizadas, com textura de relevo destacando as inscrições "Leão da Ilha" e "Time da Raça".

"Essa camisa tem o objetivo de representar nossa história, a raça dos atletas e a paixão da nossa torcida. É uma peça que reflete o protagonismo do Avaí no futebol catarinense, conectando tradição, orgulho e a determinação de sempre ser o primeiro em campo e na representação da cidade. Trata-se de mais um lindo uniforme.", destaca Júlio César Heerdt, presidente do Avaí.